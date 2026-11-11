У Варшаві назвали кількість учасників маршу до Дня незалежності Польщі

У Центрі безпеки Варшави назвали кількість учасників цьогорічного маршу з нагоди Дня незалежності країни під гаслом "Поляк – господар в Польщі".

Про це сказав директор Центру безпеки столиці Ярослав Мішталь, передає Onet, пише "Європейська правда".

За словами Мішталя, кількість учасників цьогорічного маршу сягнула 250 тисяч людей.

Водночас організатори події повідомили під час ходи, що в заході брали участь від 500 тисяч до одного мільйона осіб.

Фото: РАР

Як писали, до заходу долучився президент Кароль Навроцький. Учасники привітали Навроцького, який ніс біло-червоний прапор, словами "Здрастуйте, пане президенте", а потім заспівали гімн. Навроцького супроводжують його старший син та члени його адміністрації.

Як раніше повідомлялось, деякі праві польські політики підписали запит на ім’я прем’єр-міністра Дональда Туска із закликом провести у Львові "Польський марш незалежності".

Нагадаємо, торік Кароль Навроцький також брав участь у Марші незалежності в Варшаві.