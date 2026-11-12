Литва надасть частину обладнання, необхідного українській енергетиці

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з литовським колегою заявив, що Литва надасть частину необхідного обладнання на тлі загрози нових атак РФ по українській енергетиці.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський розповів президенту Литви про зустрічі, які відбулися цими днями в Абу-Дабі.



"Говорили і про допомогу українській енергетиці, а також про логістичну підтримку. Зараз дуже складно в багатьох містах України, і розуміємо, які обʼєкти можуть стати мішенями нових російських атак. Литва надасть частину необхідного обладнання. Рішення вже є, і ми очікуємо на постачання", – написав він.



Також, за його словами, йде підготовка до головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року.

"Робимо все для того, щоб до кінця 2026-го відкрити всі кластери і під час литовського головування вже закривати переговорні розділи. Поділився з Гітанасом ідеями, які можуть прискорити це, і є повна підтримка з боку Литви", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.

Норвезький уряд наприкінці жовтня оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.