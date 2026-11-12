Литва предоставит часть оборудования, необходимого украинской энергетике

Президент Владимир Зеленский после встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил, что Литва предоставит часть необходимого оборудования на фоне угрозы новых атак РФ на украинскую энергетику.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский рассказал президенту Литвы о встречах, которые состоялись на днях в Абу-Даби.



"Говорили и о помощи украинской энергетике, а также о логистической поддержке. Сейчас очень сложная ситуация во многих городах Украины, и мы понимаем, какие объекты могут стать мишенями новых российских атак. Литва предоставит часть необходимого оборудования. Решение уже принято, и мы ожидаем поставки", – написал он.



Также, по его словам, идет подготовка к председательству Литвы в Совете ЕС в первой половине 2027 года.

"Делаем всё для того, чтобы к концу 2026 года открыть все кластеры и во время литовского председательства уже закрывать переговорные разделы. Поделился с Гитанасом идеями, которые могут ускорить этот процесс, и есть полная поддержка со стороны Литвы", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, Дания внепланово выделит в виде гранта 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.

Норвежское правительство в конце октября объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.