В першому за 14 років загальному страйку в Іспанії взяли участь 4 млн людей

Загальний страйк 4 мільйонів іспанських робітників – приблизно п’ятої частини всієї робочої сили – проти житлової кризи в країні у середу пройшов переважно мирно, хоча до вечора в деяких районах Барселони та Мадрида спалахнули сутички.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Робітники, незважаючи на штормову погоду, влаштували пікети, а в Мадриді, Барселоні та інших містах Іспанії відбулися масові марші менш ніж за три тижні до дострокових загальних виборів.

Увечері в Барселоні спалахнули сутички між поліцією та деякими протестувальниками.

Напруга зросла також у Мадриді, де поліція спеціального призначення застосувала пінопластові кулі, сльозогінний газ та перцевий спрей для розгону демонстрантів навколо центральної площі Іспанії (Plaza de España).

Правоохоронні органи повідомили про щонайменше 73 затримання по всій країні у зв’язку з щонайменше 1 044 інцидентами, пов’язаними із загальним страйком, зокрема блокуванням офісів та промислових комплексів, а також підпалом сміттєвих контейнерів.

Це перший загальний страйк з 2012 року, коли працівники припинили роботу на знак протесту проти заходів жорсткої економії під час боргової кризи в єврозоні. Страйк підтримують дві найбільші профспілки Іспанії – Загальна спілка робітників (UGT) та Робітничі комісії (CCOO), які представляють понад мільйон працівників, а також асоціації орендарів, обурені зростанням орендної плати та виселеннями.

Профспілки назвали страйк успішним, хоча рівень участі по всій Іспанії був неоднаковим: найсильніша підтримка спостерігалася в прибережних регіонах, де проблеми з житлом особливо гострі.

Нагадаємо, 5 жовтня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про своє рішення розпустити парламент та оголосити дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії.

Приводом до цього рішення став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки Марікармен Абаскаль.

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