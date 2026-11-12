В первой за 14 лет всеобщей забастовке в Испании приняли участие 4 млн человек

Всеобщая забастовка 4 миллионов испанских рабочих – примерно пятой части всей рабочей силы – против жилищного кризиса в стране в среду прошла в основном мирно, хотя к вечеру в некоторых районах Барселоны и Мадрида вспыхнули столкновения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Рабочие, несмотря на штормовую погоду, устроили пикеты, а в Мадриде, Барселоне и других городах Испании прошли массовые марши менее чем за три недели до досрочных всеобщих выборов.

Вечером в Барселоне вспыхнули столкновения между полицией и некоторыми протестующими.

Напряженность возросла также в Мадриде, где полиция специального назначения применила пенопластовые шары, слезоточивый газ и перцовый спрей для разгона демонстрантов вокруг центральной площади Испании (Plaza de España).

Правоохранительные органы сообщили о не менее 73 задержаниях по всей стране в связи с не менее 1 044 инцидентами, связанными с всеобщей забастовкой, в частности с блокированием офисов и промышленных комплексов, а также поджогом мусорных контейнеров.

Это первая всеобщая забастовка с 2012 года, когда работники прекратили работу в знак протеста против мер жесткой экономии во время долгового кризиса в еврозоне. Забастовку поддерживают два крупнейших профсоюза Испании – Всеобщий союз рабочих (UGT) и Рабочие комиссии (CCOO), представляющие более миллиона работников, а также ассоциации арендаторов, возмущенные ростом арендной платы и выселениями.

Профсоюзы назвали забастовку успешной, хотя уровень участия по всей Испании был неодинаковым: самая сильная поддержка наблюдалась в прибрежных регионах, где проблемы с жильем особенно остры.

Напомним, 5 октября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о своём решении распустить парламент и объявить досрочные выборы на фоне ослабления позиций его Социалистической партии.

Поводом для этого решения стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие после выселения в Мадриде 87-летней женщины Марикармен Абаскаль.

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