Через загрозу вибуху на станції Кале у Франції порушено рух потягів до та з Лондона

У четвер вранці повідомлення про можливу бомбу тимчасово перервало рух поїздів на станції Кале-Фретан на півночі Франції, що вплинуло як на внутрішні, так і на міжнародні залізничні перевезення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міжнародний оператор високошвидкісних поїздів Eurostar повідомив, що деякі рейси між Лондоном і Парижем зазнали затримок через цю перерву, оскільки поїзди, які курсують цим маршрутом, проходять через Кале-Фретан.

Цей інцидент спричинив затримки рейсів до та з Лондона, зазначила компанія.

Повідомлення про загрозу надійшло на тлі широкої хвилі повідомлень про бомбові погрози та фальшиві тривоги, що фіксувалися у Франції та інших європейських країнах протягом останніх місяців і були спрямовані проти авіарейсів, шкіл та, у деяких випадках, медіаорганізацій.

Невідомо, чи пов’язана четвергова тривога з будь-якою з попередніх погроз.

Рух поїздів було відновлено пізніше в четвер вранці після того, як жандармерія дала дозвіл на їхнє відновлення, повідомила національна залізнична компанія SNCF.

Нагадаємо, понад сім сотень шкіл у Шотландії та Північній Ірландії отримали електронні листи з погрозами у середу, 11 листопада.

Зазначимо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у середу, 11 листопада, зібрала екстрене засідання уряду після того, як сотні шкіл по всій країні евакуювали після отримання однакових повідомлень про загрозу вибуху.