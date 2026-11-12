Из-за угрозы взрыва на станции Кале во Франции нарушено движение поездов в и из Лондона

В четверг утром сообщение о возможной бомбе временно прервало движение поездов на станции Кале-Фретан на севере Франции, что повлияло как на внутренние, так и на международные железнодорожные перевозки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Международный оператор высокоскоростных поездов Eurostar сообщил, что некоторые рейсы между Лондоном и Парижем задержались из-за этой приостановки, поскольку поезда, курсирующие по этому маршруту, проходят через Кале-Фретан.

Инцидент привел к задержкам рейсов в Лондон и из Лондона, отметила компания.

Сообщение об угрозе поступило на фоне широкой волны сообщений о бомбовых угрозах и ложных тревогах, которые фиксировались во Франции и других европейских странах в течение последних месяцев и были направлены против авиарейсов, школ и, в некоторых случаях, СМИ.

Неизвестно, связана ли тревога в четверг с какой-либо из предыдущих угроз.

Движение поездов было возобновлено позже в четверг утром после того, как жандармерия дала разрешение на их возобновление, сообщила национальная железнодорожная компания SNCF.

Напомним, более семисот школ в Шотландии и Северной Ирландии получили электронные письма с угрозами в среду, 11 ноября.

Отметим, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони в среду, 11 ноября, созвала экстренное заседание правительства после того, как сотни школ по всей стране были эвакуированы в связи с получением одинаковых сообщений об угрозе взрыва.