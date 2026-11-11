Понад 700 шкіл у Північній Ірландії та Шотландії отримали електронні листи з погрозами

Понад сім сотень шкіл у Шотландії та Північній Ірландії отримали електронні листи з погрозами у середу, 11 листопада.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Цього дня понад 300 шкіл у Північній Ірландії повідомили про отримання однакового електронного листа, що містив погрозу.

Подібні електронні листи отримали 470 шкіл у Шотландії, а сотні шкіл в Італії були евакуйовані після отримання повідомлень про загрозу вибуху.

Поліція Північної Ірландії заявила, що розглядає ці електронні листи, які надійшли з-за кордону, як фейк. Так само розглядає ці повідомлення й поліція Шотландії.

"Ми розуміємо, наскільки тривожними можуть бути повідомлення такого характеру для учнів, батьків, опікунів та шкільного персоналу, а також те занепокоєння, яке вони, що цілком зрозуміло, можуть викликати. Нема потреби евакуювати школи або утримувати дітей від навчання, спираючись виключно на зміст цих електронних листів", – сказав речник поліції Шотландії.

Зазначимо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у середу, 11 листопада, збере екстрене засідання уряду після того, як сотні шкіл по всій країні евакуювали після отримання однакових повідомлень про загрозу вибуху.

Нагадаємо, раніше чотири літаки, які пролітали над територією Франції, отримали фальшиві повідомлення про загрозу вибухів на борту.

Перед тим у Чехії, Румунії, Італії, Болгарії та Бельгії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.