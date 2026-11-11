Мелоні скличе засідання уряду після того, як сотні шкіл отримали повідомлення про загрозу вибуху

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у середу, 11 листопада, збере екстрене засідання уряду після того, як сотні шкіл по всій країні евакуювали після отримання однакових повідомлень про загрозу вибуху.

Про це вона заявила у середу, 11 листопада, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Цього дня в Італії евакуювали щонайменше 300 шкіл після отримання однакових повідомлень про загрозу вибуху.

Очікується, що Мелоні та представники спецслужб обговорять заходи щодо запобігання подальшим зривам роботи та подібним інцидентам, повідомив представник її офісу.

"Наразі, за нашою оперативною інформацією, немає доказів наявності конкретних загроз", – зазначила прем’єр-міністерка.

Зауважимо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні нещодавно заявив, що проросійські хакери опублікували у даркнеті його особисті дані.

Нагадаємо, раніше чотири літаки, які пролітали над територією Франції, отримали фальшиві повідомлення про загрозу вибухів на борту.

Перед тим у Чехії, Румунії, Італії, Болгарії та Бельгії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.