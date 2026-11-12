Прем'єр Ірландії: Європу на переговорах з РФ необов'язково має представляти одна людина

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вважає, що Європі необов'язково мати одного представника на потенційних переговорах з Росією.

Про це він сказав перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні, передає "Європейська правда".

Наразі Ірландія головує в ЄС на ротаційній основі та є господарем саміту.

"Питання про те, хто має представляти Європу, буде обговорено сьогодні в кулуарах засідання Європейської політичної спільноти, а завтра – у більш офіційному форматі під час обіду", – зазначив Мартін.

Однак ірландський прем'єр не вважає, що Європі обов’язково потрібен єдиний представник.

"Це не обов’язково має бути лише одна людина, але з боку ЄС має бути чітке лідерство. Є очевидні кандидати, але я не буду спекулювати щодо них", – додав він.

Нагадаємо, Естонія вважає, що президент Європейської ради Антоніу Кошта та глава дипломатії ЄС Кая Каллас можуть представляти Європу на переговорах щодо врегулювання війни в Україні у той час, як лідери ЄС не можуть дійти згоди щодо того, хто саме повинен зайняти місце за переговорним столом.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висунула вимогу, щоб Європейський Союз обговорив, хто саме та з яким мандатом має представляти ЄС на переговорах щодо війни Росії в Україні.