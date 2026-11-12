Премьер Ирландии: Европу на переговорах с РФ не обязательно должен представлять один человек

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин считает, что Европе не обязательно иметь одного представителя на потенциальных переговорах с Россией.

Об этом он заявил перед началом саммита Европейского политического сообщества в Дублине, передает "Европейская правда".

В настоящее время Ирландия председательствует в ЕС на ротационной основе и является хозяйкой саммита.

"Вопрос о том, кто должен представлять Европу, будет обсуждаться сегодня в кулуарах заседания Европейского политического сообщества, а завтра – в более официальном формате во время обеда", – отметил Мартин.

Однако ирландский премьер не считает, что Европе обязательно нужен единый представитель.

"Это не обязательно должен быть только один человек, но со стороны ЕС должно быть четкое лидерство. Есть очевидные кандидаты, но я не буду спекулировать на их тему", – добавил он.

Напомним, Эстония считает, что президент Европейского совета Антониу Кошта и глава дипломатии ЕС Кая Каллас могут представлять Европу на переговорах по урегулированию войны в Украине в то время, как лидеры ЕС не могут прийти к согласию относительно того, кто именно должен занять место за переговорным столом.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони выдвинула требование, чтобы Европейский Союз обсудил, кто именно и с каким мандатом должен представлять ЕС на переговорах по поводу войны России в Украине.