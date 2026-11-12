Прем’єр Естонії вважає Кошту і Каллас найкращими кандидатами для переговорів з РФ

Естонія вважає, що президент Європейської ради Антоніу Кошта та глава дипломатії ЄС Кая Каллас можуть представляти Європу на переговорах щодо врегулювання війни в Україні у той час, як лідери ЄС не можуть дійти згоди щодо того, хто саме повинен зайняти місце за переговорним столом.

Про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал у коментарі виданню Politico, пише "Європейська правда".

Це питання розглянуть на неформальному саміті Європейської ради в Дубліні в п’ятницю за ініціативою прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, яка в листі до Кошти зазначила, що підхід Європи є непослідовним і загрожує затягуванням війни. Глава Європейської ради погодився надати цьому питанню пріоритет під час переговорів в Ірландії.

"Європа вже обрала своїх представників: президента Ради Антоніу Кошту та Каю Каллас. Обидвоє вони, безперечно, підзвітні країнам ЄС", – заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Очільник естонського уряду зазначив, що "мандат Кошти та Каллас походить безпосередньо від Ради", а це означає, що "немає потреби спочатку узгоджувати спеціальний план між державами-членами".

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа та один із головних американських переговірників, заявив цього тижня, що "якби Європа змогла визначити одну особу, яка виступатиме від її імені, це було б більшим досягненням, ніж домогтися від росіян включення Європи до переговорів".

За словами посадовця ЄС, який обіймає високу посаду, на саміті в Дубліні не очікується ухвалення офіційного рішення про призначення європейського перемовника.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висунула вимогу, щоб Європейський Союз обговорив, хто саме та з яким мандатом має представляти ЄС на переговорах щодо війни Росії в Україні.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен каже, що не хотіла б представляти Європу у перемовинах щодо російсько-української війни.

Президент Володимир Зеленський очікує, що спецпредставники президента США 12 листопада у Росії обговорять з Владіміром Путіним представництво Європи за столом переговорів.