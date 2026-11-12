Румунія пропонує платити за перебування військ США

Президент Румунії Нікушор Дан запропонував платити США за те, щоб американські війська залишалися в його країні.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента Румунії, він запропонував "певні цифри… щодо військ, щодо розподілу витрат".

"Ми хочемо мати більше американських військ і більше летальних засобів", – сказав Дан.

У пресслужбі румунського президента повідомили, що наразі американський контингент у Румунії налічує 1 172 солдати, що менше, ніж попередній контингент у 1 700 осіб.

У пресслужбі зазначили, що розглядають цифру, схожу на ту, яку запропонувала Польща.

Заява Дена пролунала лише через кілька днів після того, як він представив цю пропозицію заступнику міністра оборони США Елбріджу Колбі під час його візиту до Польщі та Румунії.

Раніше Колбі виступав за "більш обмежену та цілеспрямовану" військову присутність США в Європі.

Дан зазначив, що його країна проводить "дуже, дуже схожу зовнішню політику" з Польщею, яка займає жорстку позицію щодо Росії.

"Ми розуміємо загрозу з боку Росії і розуміємо, як війна в Україні [загрожує] нашій безпеці", – сказав румунський президент.

Війна в сусідній Україні вплинула на цю чорноморську країну: російські безпілотники неодноразово падали на її територію, а біля її узбережжя зазнавали ударів комерційні судна.

"Росіяни намагаються… змінити менталітет європейських країн, які підтримують Україну. Як і у випадку з безпілотниками, що потрапили на нашу територію, ми отримали [допомогу] і тепер маємо набагато кращий захист. Ми плануємо вжити аналогічних заходів щодо Чорного моря, посилити оснащення, бути краще підготовленими – але не ескалювати ситуацію", – сказав Дан.

У жовтні агентство Bloomberg писало, що Румунія пропонувала покрити частину витрат, які несуть США на утримання своїх військ у країні.

Повідомляли також, що Польща пропонує виплачувати $15 тисяч на рік за кожного американського солдата, розміщеного на її території, та покривати витрати на інфраструктуру.