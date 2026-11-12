Румыния предлагает платить за пребывание войск США

Президент Румынии Никушор Дан предложил платить США за то, чтобы американские войска оставались в его стране.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам президента Румынии, он предложил "определенные цифры… относительно войск, относительно распределения расходов".

"Мы хотим иметь больше американских войск и больше летального оружия", – сказал Дан.

В пресс-службе румынского президента сообщили, что в настоящее время американский контингент в Румынии насчитывает 1 172 солдата, что меньше, чем предыдущий контингент в 1 700 человек.

В пресс-службе отметили, что рассматривают цифру, схожую с той, которую предложила Польша.

Заявление Дана прозвучало всего через несколько дней после того, как он представил это предложение заместителю министра обороны США Элбриджу Колби во время его визита в Польшу и Румынию.

Ранее Колби выступал за "более ограниченное и целенаправленное" военное присутствие США в Европе.

Дан отметил, что его страна проводит "очень, очень схожую внешнюю политику" с Польшей, которая занимает жесткую позицию в отношении России.

"Мы понимаем угрозу со стороны России и понимаем, как война в Украине [угрожает] нашей безопасности", – сказал румынский президент.

Война в соседней Украине повлияла на эту черноморскую страну: российские беспилотники неоднократно падали на её территорию, а у её побережья подвергались ударам коммерческие суда.

"Россияне пытаются… изменить менталитет европейских стран, поддерживающих Украину. Как и в случае с беспилотниками, попавшими на нашу территорию, мы получили [помощь] и теперь имеем гораздо лучшую защиту. Мы планируем принять аналогичные меры в отношении Черного моря, усилить оснащение, быть лучше подготовленными – но не эскалировать ситуацию", – сказал Дан.

В октябре агентство Bloomberg писало, что Румыния предлагала покрыть часть расходов, которые несут США на содержание своих войск в стране.

Сообщалось также, что Польша предлагает выплачивать $15 тысяч в год за каждого американского солдата, размещенного на ее территории, и покрывать расходы на инфраструктуру.