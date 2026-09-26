Польща готова платити $15 тисяч на рік за кожного військового США на постійній базі

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Польща пропонує виплачувати $15 тисяч на рік за кожного американського солдата, розміщеного на її території, та покривати витрати на інфраструктуру.

Про це він сказав у інтерв’ю Радіо Свобода, пише "Європейська правда".

Про це він сказав на тлі того, як Варшава і Вашингтон обговорюють створення постійної бази США в Польщі.

Залевський зазначив, що переговори з Пентагоном наразі зосереджені на тому, як реалізувати цей план, зокрема щодо залучених військ, їхніх можливостей та можливих місць дислокації.

"Ми обговорюємо з Пентагоном різні варіанти реалізації цього рішення", – сказав він.

Хоча Залевський відмовився назвати, які саме американські підрозділи можуть бути розгорнуті та де саме, він оприлюднив нові подробиці пропозиції Польщі Вашингтону.

"Ми пропонуємо американським військам дуже особливі умови. Ми покриватимемо витрати на інфраструктуру. Ми також покриватимемо витрати на утримання кожного американського солдата, що дислокується в Польщі, у розмірі $15 тисяч на рік", – поділився він.

За його словами, це будуть оплачувати "польські платники податків".

Ця пропозиція підкреслює рішучість Варшави забезпечити постійну військову присутність США на тлі перегляду Пентагоном розгортання американських військ у Європі.

Залевський зазначив, що деталі будь-якого постійного розгортання військ залишаються предметом переговорів і обговорюються в контексті ширшого перегляду Вашингтоном своєї військової позиції в Європі.

"Ми обговорюємо різні варіанти, різні комбінації військ, можливостей та місць дислокації", – сказав він, додавши, що Варшава очікує більшої ясності після завершення перегляду.

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

17 вересня Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" на шляху до створення бази армії США в Польщі.

А президент Польщі Кароль Навроцький раніше сказав, що питання щодо створення американської бази в Польщі "вирішено" і що об’єкт матиме назву "Форт Трамп".