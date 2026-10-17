ЗМІ: Румунія пропонує покрити частину витрат на утримання військ США

Румунія пропонує покрити частину витрат, які несуть США на утримання своїх військ у країні.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від поінформованих джерел, пише "Європейська правда".

Бухарест приєднався до урядів інших східноєвропейських країн, таких як Польща та країни Балтії, і запропонував фінансові стимули для американського персоналу в той час, коли в Чорному морі спостерігається загострення напруженості, зазначили джерела.

Румунія, на території якої перебуває близько тисячі американських військовослужбовців, стала першою європейською державою, на яку минулого року адміністрація Дональда Трампа наклала обмеження щодо чисельності військ. До кінця року Пентагон має завершити перегляд своєї військової присутності в Європі, що може призвести до подальшого скорочення чисельності військ.

За словами джерел, уряд Румунії зараз планує до 2040 року інвестувати близько 4 млрд євро у базу "Михаїл Когелнічану" на узбережжі Чорного моря, щоб розмістити там більше американських або іноземних військовослужбовців та забезпечити їм кращі умови проживання, а також інші пільги.

Влада Румунії планує збільшити видатки на оборону з нинішніх приблизно 2,5% до 5% від ВВП, відповідно до цілей НАТО. Крім того, Румунія є другим після Польщі найбільшим отримувачем коштів у рамках європейської оборонної програми SAFE.

Нагадаємо, очільниця МЗС Румунії Оана Цою 15 жовтня заявила, що Росія перетворює Чорне море на небезпечну зону для цивільних суден.

На тлі все частіших атак дронів на комерційні судна у Чорному морі Румунія пропонує, щоб чорноморські держави НАТО створили спільне військове командування та керували ним на ротаційній основі.