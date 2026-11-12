Литовський міністр прогнозує завершення війни в Україні вже цієї зими

Міністр фінансів Литви Таурімас Валіс вважає, що розв’язана РФ війна проти України може завершитись вже цієї зими.

Про це литовський міністр сказав в інтерв’ю Rapporteur, повідомляє "Європейська правда".

Щоб аргументувати свою думку, Валіс послався на колосальні втрати російських військ, мінімальні успіхи на полі бою та тиск з боку президента США Дональда Трампа.

"Сподіваюся, що війна в Україні припиниться цієї зими", – сказав він.

Валіс навів оцінки НАТО, згідно з якими щомісяця в боях в Україні гинуть 40 тисяч російських солдатів – цифра, яка, за його словами, минулого місяця зросла до 52 тисяч.

Він також повідомив, що українські офіційні особи поінформували його про те, що Росії вдалося захопити лише "половину села", незважаючи на втрати в "пів мільйона" військовослужбовців за останній рік.

"Вони (росіяни. – Ред.) не цінують людське життя, [але]… навіть для них це занадто багато", – сказав Валіс.

Міністр додав, що любов Росії до круглих дат – ще одна причина вважати, що війна може закінчитися до 24 лютого наступного року, коли виповниться рівно п’ять років з моменту повномасштабного вторгнення.

"Якщо просто спробувати скласти всі шматочки мозаїки воєдино, стає цілком очевидним, що… щось станеться", – сказав він.

У контексті фактору Трампа литовський міністр зазначив, що президенту США потрібні "якісь результати". За його словами, закриття Іраном Ормузької протоки – яке спричинило різкий стрибок світових цін на енергоносії – є "слоном у кімнаті", що може підштовхнути Трампа до спроби вбити клин між Тегераном і Москвою.

"Хто є головним союзником Ірану? Це Росія. А які безпілотники переважно використовуються для вбивства мирних жителів в Україні? Це іранські безпілотники", – сказав він.

Валіс також зазначив, що географічне положення Литви та її історичні зв’язки з Росією означають, що Вільнюс перебуває в ідеальному становищі для сприяння мирним зусиллям, якщо війна закінчиться протягом шестимісячного головування Литви в Раді ЄС.

"У мене є передчуття, що це стане частиною нашого головування, але я вважаю, що це добре, бо нас можна назвати "хорошими експертами" з питань Росії", – сказав він.

Однак міністр також попередив, що політики ЄС мають забезпечити, щоб Україна не стала ще однією Грузією, яка знову повернулася до Москви після війни з Росією у 2008 році, що переросла в "заморожений" конфлікт.

"На мій погляд, нам доведеться надати Україні якомога більше гарантій, зокрема фінансових", – сказав Валіс, додавши, що це має включати зусилля щодо якомога швидшого вступу Києва до ЄС.

Україну слід розглядати "не як якусь жертву чи статтю витрат, а як чистий актив" для ЄС, додав він.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що кількість російських військових, які гинуть і зазнають поранень в Україні за місяць, уже майже дорівнює сукупним втратам США за 14 років війни у В’єтнамі.

За оцінкою НАТО, у вересні Росія зазнала в Україні понад 50 тисяч втрат, з яких 28 тисяч – загиблими, що значно перевищує втрати українських збройних сил.