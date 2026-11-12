Литовский министр прогнозирует окончание войны в Украине уже этой зимой

Министр финансов Литвы Тауримас Валис считает, что развязанная РФ война против Украины может завершиться уже этой зимой.

Об этом литовский министр заявил в интервью Rapporteur, сообщает "Европейская правда".

Чтобы обосновать своё мнение, Валис сослался на колоссальные потери российских войск, минимальные успехи на поле боя и давление со стороны президента США Дональда Трампа.

"Надеюсь, что война в Украине прекратится этой зимой", – сказал он.

Валис привёл оценки НАТО, согласно которым ежемесячно в боях в Украине гибнут 40 тысяч российских солдат – цифра, которая, по его словам, в прошлом месяце выросла до 52 тысяч.

Он также сообщил, что украинские официальные лица проинформировали его о том, что России удалось захватить лишь "половину села", несмотря на потери в "полмиллиона" военнослужащих за последний год.

"Они (россияне. – Ред.) не ценят человеческую жизнь, [но]… даже для них это слишком много", – сказал Валис.

Министр добавил, что любовь России к круглым датам – ещё одна причина полагать, что война может закончиться до 24 февраля следующего года, когда исполнится ровно пять лет с момента полномасштабного вторжения.

"Если просто попробовать сложить все кусочки мозаики воедино, становится совершенно очевидным, что… что-то произойдет", – сказал он.

В контексте фактора Трампа литовский министр отметил, что президенту США нужны "какие-то результаты". По его словам, закрытие Ираном Ормузского пролива – которое вызвало резкий скачок мировых цен на энергоносители – является "слоном в комнате", который может подтолкнуть Трампа к попытке вбить клин между Тегераном и Москвой.

"Кто является главным союзником Ирана? Это Россия. А какие беспилотники в основном используются для убийства мирных жителей в Украине? Это иранские беспилотники", – сказал он.

Валис также отметил, что географическое положение Литвы и её исторические связи с Россией означают, что Вильнюс находится в идеальном положении для содействия мирным усилиям, если война закончится в течение шестимесячного председательства Литвы в Совете ЕС.

"У меня есть предчувствие, что это станет частью нашего председательства, но я считаю, что это хорошо, потому что нас можно назвать "хорошими экспертами" по вопросам России", – сказал он.

Однако министр также предупредил, что политики ЕС должны обеспечить, чтобы Украина не стала ещё одной Грузией, которая вновь вернулась к Москве после войны с Россией в 2008 году, переросшей в "замороженный" конфликт.

"На мой взгляд, нам придется предоставить Украине как можно больше гарантий, в частности финансовых", – сказал Валис, добавив, что это должно включать усилия по скорейшему вступлению Киева в ЕС.

Украину следует рассматривать "не как какую-то жертву или статью расходов, а как чистый актив" для ЕС, добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что количество российских военных, погибающих и получающих ранения в Украине за месяц, уже почти равно совокупным потерям США за 14 лет войны во Вьетнаме.

По оценке НАТО, в сентябре Россия понесла в Украине более 50 тысяч потерь, из которых 28 тысяч – погибшие, что значительно превышает потери украинских вооруженных сил