За оцінкою НАТО, минулого місяця Росія зазнала в Україні понад 50 тисяч втрат, з яких 28 тисяч – загиблими, що значно перевищує втрати українських збройних сил.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Bloomberg стало відомо від військового представника НАТО, який обіймає високу посаду.

За словами цього представника, російські військові намагаються просунутися вперед на території України, відправляючи війська в "зони смерті", які контролюють озброєні дрони, артилерійський вогонь та інші засоби оборони, а також у яких встановлені міни. За той самий період українські сили зазнали близько 5 тисяч втрат, додав представник НАТО, якому було надано анонімність.

Минулого тижня Мартін Єгер, голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), заявив, що військові дії російського правителя Владіміра Путіна створили динаміку, яка ускладнює йому припинення вторгнення, розпочатого в лютому 2022 року, без політичних втрат.

Очікується, що цього року видатки Росії на оборону наблизяться до 17 трильйонів рублів (199 млрд доларів), що приблизно на 40% перевищує початковий план, оголошений урядом наприкінці 2025 року.

У липні заступник глави Офісу президента України Павло Паліса заявив, що на полі бою загинуло або було поранено 43 тисячі росіян.

У червні у НАТО підрахували, що Росія втратила у війні понад 1,4 млн військових.

У липні держсекретар США Марко Рубіо оцінив втрати російських військових у війні в Україні у 5-6 тисяч загиблими і пораненими на тиждень.