Генсек НАТО: втрати РФ в Україні за місяць наблизились до втрат США за 14 років у В’єтнамі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що кількість російських військових, які гинуть і зазнають поранень в Україні за місяць, уже майже дорівнює сукупним втратам США за 14 років війни у В’єтнамі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на Форумі атлантичного майбутнього 11 листопада.

За словами Рютте, правитель РФ Владімір Путін провалюється на полі бою, оскільки протягом останніх кількох місяців Росія щомісяця втрачає понад 40 тисяч військових загиблими і важкопораненими.

"Сполучені Штати за 14 років у В’єтнамі втратили 56 тисяч. А тут, за один місяць, у Росії загиблих або тяжко поранених – 40 тисяч. І, за попередніми даними, у жовтні ця цифра могла зрости до понад 50 тисяч. 50 тисяч за один місяць", – сказав Рютте.

Він додав, що на тлі провалу на полі бою Путін намагається зламати волю України до боротьби, завдаючи ударів по цивільному населенню, обстрілює українські міста ракетами та дронами, намагаючись знищити критичну інфраструктуру напередодні зими.

"Росія також посилила свою кампанію ворожих дій по всій Європі. Путін намагається роз’єднати нас, дестабілізувати наші суспільства та підірвати нашу підтримку України за допомогою підпалів, інцидентів із дронами, кібератак та інших зловмисних дій. Але давайте будемо відвертими. Йому це не вдається. На кожну російську гібридну атаку проти наших країн ми надсилаємо Україні ще більше підтримки", – резюмував Рютте.

За оцінкою НАТО, у вересні Росія зазнала в Україні понад 50 тисяч втрат, з яких 28 тисяч – загиблими, що значно перевищує втрати українських збройних сил.

У червні у НАТО підрахували, що Росія втратила у війні понад 1,4 млн військових.