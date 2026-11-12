У Нідерландах назріває урядова криза через питання податків

У четвер консервативна Нідерландська народна партія за свободу і демократію (VVD) звинуватила своїх партнерів по коаліції в порушенні коаліційної угоди через суперечку щодо податкової реформи.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Партнери VVD по коаліції – партія D66 прем’єр-міністра Роба Єттена та "Християнсько-демократичний заклик" (CDA) – досягли угоди з лівою опозицією щодо запровадження "податку на мільйонерів", заявив лідер парламентської фракції VVD Рубен Брекельманс.

Брекельманс зазначив, що його партія не підтримає цю угоду.

"Ми не можемо працювати разом у такий спосіб", – сказав він, закликавши до "корінної перебудови коаліції".

Трипартійний уряд Єттена прийшов до влади трохи менше ніж дев’ять місяців тому. Однак, не маючи більшості в жодній із палат парламенту, він змушений вести переговори з опозиційними партіями для ухвалення законів.

Місяці переговорів з опозицією щодо податкової реформи не привели до прориву.

Тепер VVD має намір шукати підтримку в ультраправих партій, тоді як D66 і CDA погодилися на компроміс із лівими, що передбачає підвищення податків для осіб із високими доходами.

Пізніше у четвер Єттен має виступити перед парламентом. Раніше він скасував свою поїздку на саміт Європейської політичної спільноти в Дубліні через урядову кризу.

Нагадаємо, наприкінці січня лідери трьох політичних партій Нідерландів досягли коаліційної угоди, яка дозволила їм сформувати уряд меншості.

23 лютого новий уряд меншості в Нідерландах на чолі з Робом Єттеном склав присягу та офіційно затвердив свої повноваження.

Детально на цю тему – у статті За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд.