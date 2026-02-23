Новий уряд Нідерландів склав присягу

Новий уряд меншості в Нідерландах на чолі з Робом Єттеном склав присягу та офіційно затвердив свої повноваження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє суспільний мовник Нідерландів NOS.

Король Нідерландів Віллем-Александр підписав офіційний указ про призначення Роба Єттена прем’єр-міністром країни, а також затвердив членів його уряду – 17 міністрів та 10 державних секретарів. Новий кабінет склав присягу перед королем.

Фото: NOS

Фото:NOS

Таким чином 38-річний Єттен став наймолодшим очільником уряду в історії Нідерландів.

Його кабінет меншості вважається нетиповим для політичних традицій Нідерландів. Центристська проєвропейська партія D66, яка перемогла на виборах у жовтні 2025 року та яку очолює Єттен, об'єдналася з консервативними християнськими демократами та праволіберальною партією VVD у коаліцію, яка матиме лише 66 місць зі 150 в нижній палаті парламенту. Це може ускладнити ухвалення законодавчих ініціатив та змусить коаліцію шукати підтримки в опозиційних партій.

Нагадаємо, наприкінці січня лідери трьох політичних партій Нідерландів досягли коаліційної угоди, яка дозволила їм сформувати уряд меншості.

Відомо, що міністром закордонних справ Нідерландів став проукраїнський євродепутат Том Берендсен.

