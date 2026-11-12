В Нидерландах назревает правительственный кризис из-за налогов

В четверг консервативная Нидерландская народная партия за свободу и демократию (VVD) обвинила своих партнеров по коалиции в нарушении коалиционного соглашения из-за спора о налоговой реформе.

Об этом сообщает dpa, передает "Европейская правда".

Партнеры VVD по коалиции – партия D66 премьер-министра Роба Йеттена и "Христианско-демократический призыв" (CDA) – достигли соглашения с левой оппозицией о введении "налога на миллионеров", заявил лидер парламентской фракции VVD Рубен Брекельманс.

Брекельманс отметил, что его партия не поддержит это соглашение.

"Мы не можем работать вместе таким образом", – сказал он, призвав к "коренной перестройке коалиции".

Трехпартийное правительство Йеттена пришло к власти чуть менее девяти месяцев назад. Однако, не имея большинства ни в одной из палат парламента, оно вынуждено вести переговоры с оппозиционными партиями для принятия законов.

Месяцы переговоров с оппозицией по поводу налоговой реформы не привели к прорыву.

Теперь VVD намерена искать поддержку у ультраправых партий, тогда как D66 и CDA согласились на компромисс с левыми, предусматривающий повышение налогов для лиц с высокими доходами.

Позже в четверг Йеттен должен выступить перед парламентом. Ранее он отменил свою поездку на саммит Европейского политического сообщества в Дублине из-за правительственного кризиса.

Напомним, в конце января лидеры трёх политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволило им сформировать правительство меньшинства.

23 февраля правительство меньшинства в Нидерландах во главе с Робом Йеттеном принесло присягу и официально утвердило свои полномочия.

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