У Нідерландах партії домовилися про коаліційну угоду, яка сформує уряд меншості

Лідери трьох політичних партій Нідерландів досягли коаліційної угоди, яка дозволить їм сформувати уряд меншості, що є нетиповим для цієї країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив нідерландський мовник NOS.

Центристська проєвропейська партія D66, яка перемогла на виборах у жовтні 2025 року, об'єднається з консервативними християнськими демократами та праволіберальною партією VVD у коаліцію, яка матиме лише 66 місць зі 150 в нижній палаті парламенту.

Очікується, що уряд очолить лідер партії D66 38-річний Роб Єттен, який стане наймолодшим прем'єр-міністром в історії Нідерландів.

Коаліційну угоду лідери трьох партій представлять 30 січня, а уряд планують сформувати у найближчі тижні. Очікується, що новий кабінет міністрів приведуть до присяги 23 лютого.

На відміну від Данії та Швеції, Нідерланди не мають традиції урядів меншості. Коаліції партій також бракує більшості у верхній палаті Сенату, що може стати перешкодою в ухваленні законодавчих ініціатив, тому їй доведеться шукати підтримки серед опозиційних партій.

Нагадаємо, переможцем виборів у Нідерландах офіційно оголосили ліберальну D66. Однак парламент є дуже роздробленим і зараз складається з 15 фракцій.

Швидко домовитися про коаліцію на чолі з лібералами не вдалося.

