Туск: Україна готова рухатись до членства в ЄС, не порушуючи інтереси Польщі

Польський прем’єр Дональд Туск розповів про свою зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, в ході якої йшлося, зокрема, про шлях України до членства в ЄС.

Заяву Туска наводить урядова канцелярія, повідомляє "Європейська правда".

Туск і Зеленський зустрілись на полях саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні.

Як вказав очільник польського уряду, український президент запевнив його, що Україна готова рухатись до членства в ЄС, не порушуючи інтереси Польщі.

"Президент Зеленський наголосив, що для України дуже важливо, щоб у цьому процесі було чітко зрозуміло, що це не порушуватиме жодних польських інтересів, наприклад, у сфері сільського господарства", – сказав Туск.

Він додав, що дуже цінує такий підхід.

Нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга висловив переконання, що українсько-польський союз формуватиме новий економічний та безпековий лад у Європі, називаючи його новим європейським рушієм, енергія якого рухатиме континент вперед.

Також варто зазначити, що одне з опитувань, проведених влітку, показало, що 59,7% поляків висловилися проти вступу України до Європейського Союзу, найбільше противників цього серед виборців опозиційних партій.