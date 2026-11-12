Туск: Украина готова двигаться к членству в ЕС, не нарушая интересы Польши

Польский премьер Дональд Туск рассказал о своей встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой, в частности, обсуждался путь Украины к членству в ЕС.

Заявление Туска приводит правительственная канцелярия, сообщает "Европейская правда".

Туск и Зеленский встретились в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

Как отметил глава польского правительства, украинский президент заверил его, что Украина готова двигаться к членству в ЕС, не нарушая интересов Польши.

"Президент Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы в этом процессе было четко понятно, что это не будет нарушать никаких польских интересов, например, в сфере сельского хозяйства", – сказал Туск.

Он добавил, что очень ценит такой подход.

Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига выразил убеждение, что украинско-польский союз сформирует новый экономический и оборонный порядок в Европе, назвав его новой европейской движущей силой, энергия которой будет продвигать континент вперёд.

Также стоит отметить, что один из опросов, проведенных летом, показал, что 59,7% поляков высказались против вступления Украины в Европейский Союз, причем больше всего противников этого среди избирателей оппозиционных партий.