Дипломатія, фронт та удари РФ: Зеленський розповів, про що йшлося на зустрічі з Туском

Президент України Володимир Зеленський розкрив ключові теми, які порушувались на його зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за словами Зеленського, на зустрічі з Туском йшлося про дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення розв’язаної РФ війни, ситуацію на полі бою та російські удари.

"Дипломатія, фронт та ситуація з російськими ударами – головне, що сьогодні обговорили. Говорили і про те, як Польща може допомогти нам підготуватися до цієї зими та збільшити можливості сполучення між нашими країнами, зокрема для постачання пального. Це те, що справді може підтримати енергетичну стійкість України", – поінформував він.

Крім того, Туск і Зеленський обговорили європейські питання та кроки, які можуть прискорити вступ України до Євросоюзу.

"Ми розглядаємо членство в Європейському Союзі як одну з гарантій безпеки для України та всієї Європи. І подякував Дональду за початок військових навчань країн "коаліції охочих": саме в Польщі перший етап підготовки. Потрібний сигнал, і розраховуємо, що це дійсно допоможе побудувати надійну безпеку у майбутньому", – резюмував президент.

Своєю чергою Туск, говорячи про зустріч із Зеленським у Дубліні, зазначив, що український президент запевнив його, що Україна готова рухатись до членства в ЄС, не порушуючи інтереси Польщі.