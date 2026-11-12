Дипломатия, фронт и удары РФ: Зеленский рассказал, о чем шла речь на встрече с Туском

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл ключевые темы, которые затрагивались на его встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

В частности, по словам Зеленского, на встрече с Туском речь шла о дипломатических усилиях, направленных на прекращение развязанной РФ войны, ситуации на поле боя и российских ударах.

"Дипломатия, фронт и ситуация с российскими ударами – главное, что сегодня обсудили. Говорили и о том, как Польша может помочь нам подготовиться к этой зиме и расширить возможности сообщения между нашими странами, в частности для поставок топлива. Это то, что действительно может поддержать энергетическую устойчивость Украины", – сообщил он.

Кроме того, Туск и Зеленский обсудили европейские вопросы и шаги, которые могут ускорить вступление Украины в Евросоюз.

"Мы рассматриваем членство в Европейском Союзе как одну из гарантий безопасности для Украины и всей Европы. И поблагодарил Дональда за начало военных учений стран "коалиции желающих": именно в Польше проходит первый этап подготовки. Нужен сигнал, и мы рассчитываем, что это действительно поможет обеспечить надежную безопасность в будущем", – резюмировал президент.

В свою очередь Туск, говоря о встрече с Зеленским в Дублине, отметил, что украинский президент заверил его, что Украина готова двигаться к членству в ЕС, не нарушая интересы Польши.