Мадяр оголосив про плани ініціювати ратифікацію Стамбульської конвенції

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про комплексний пакет заходів для боротьби з насильством щодо жінок, який передбачає, зокрема, ратифікацію Стамбульської конвенції; ініціативу вже розкритикувала Християнсько-демократична народна партія (KDNP), яка категорично виступає проти приєднання Угорщини до цієї угоди.

Про це пише Telex, передає "Європейська правда".

Мадяр зазначив, що дотепер угорська держава бездіяльно спостерігала, як жінки мовчки терпіли страждання.

"Останніми роками ми чули, як говорили, що місце жінки – на кухні, що суспільне життя не для жінок, а колишній прем’єр-міністр навіть заявив, що "жіночі питання" – це не те, чим він переймається. Складається враження, ніби угорські жінки – громадяни другого сорту", – сказав він.

Після цього Мадяр оголосив, що уряд висунув комплексний пакет заходів, до якого увійшло, зокрема, спрощення доступу до екстреної контрацепції та скасування суперечливого правила щодо абортів.

Окрім цього, прем’єр наголосив, що фракція "Тиса" ініціює ратифікацію Стамбульської конвенції у парламенті. Мова йде про міжнародну конвенцію, яка спрямована на запобігання та ліквідацію насильства щодо жінок та домашнього насильства, яка встановлює конкретні зобов’язання для держав-учасниць.

Цього ж дня партія "Тиса" розіслала усім громадянам Угорщини, які є у неї в електронній базі, листи щодо цих анонсованих змін. "Європейська правда" ознайомилася з текстом одного з них.

У листі наголосили, що за рекомендацією 44 жінок-членів парламентської фракції "Тиси" – ініціюють в Національних зборах пропозицію щодо ратифікації Стамбульської конвенції.

"Будуть ті, хто намагатиметься вести ідеологічну війну проти цих рішень. Це їхня проблема. Ми працюємо для тих, хто потребує допомоги", – додали у "Тисі".

Хоча уряд партії "Фідес" підписав конвенцію у 2014 році, він так і не ратифікував її. У травні 2020 року угорський парламент ухвалив резолюцію про відхилення Стамбульської конвенції, що викликало широке обурення. Ініціатором голосування виступив тодішній коаліційний партнер "Фідес" – Християнсько-демократична народна партія (KDNP).

У четвер, 12 листопада, KDNP заявила, що категорично відкидає ратифікацію Стамбульської конвенції, а також "антижиттєві заходи", оголошені Мадяром.

На думку KDNP, Стамбульська конвенція пропагує гендерну ідеологію та необмежену міграцію, а також, серед іншого, вводить поняття "гендерної ідентичності", яке вона відокремлює від біологічної статі.

У 2022 році тодішній уряд Угорщини видав указ, який вимагав від лікарів показувати жінкам, які бажають зробити аборт, життєво важливі показники плоду – що посилює відносно ліберальні правила щодо абортів у країні.