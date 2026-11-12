Угорщина пом’якшить правила щодо абортів у межах реформи прав жінок

Уряд Угорщини спростить доступ до екстреної контрацепції та скасує суперечливе правило щодо абортів у межах ширшого пакета реформ у сфері прав жінок.

Про це в четвер заявив прем’єр-міністр Петер Мадяр, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Заплановані заходи також передбачають посилення захисту постраждалих від насильства та ратифікацію міжнародної конвенції про боротьбу з насильством щодо жінок. Ці кроки свідчать про різкий відхід від політики колишнього угорського прем’єра Віктора Орбана.

"Ми пропонуємо комплексний пакет заходів для протидії всім формам насильства щодо жінок, заради безпеки та гідності угорських жінок", – сказав Мадяр у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Він назвав ратифікацію Стамбульської конвенції "давно назрілим обов’язком" угорської держави. Ця конвенція спрямована на запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Вона зобов’язує країни-учасниці криміналізувати зґвалтування, ґрунтуючись на відсутності згоди.

За словами Мадяра, уряд внесе зміни до Кримінального кодексу, щоб посилити захист жінок. Незаконне використання інтимних зображень стане кримінальним правопорушенням, а постраждалі від домашнього насильства отримають особливий статус під час кримінального провадження.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що сексуальні дії можливі лише за добровільної згоди іншої сторони", – заявив Мадяр.

Він також повідомив, що для отримання засобів екстреної контрацепції жінкам більше не знадобиться рецепт, а уряд запровадить заходи для подолання так званої менструальної бідності.

Крім того, уряд змінить правило, ухвалене адміністрацією Орбана у 2022 році. Воно зобов’язувало вагітних жінок, які хотіли зробити аборт, надати підтвердження від медичного працівника про наявність у плода ознак життя. Це правило широко трактували як вимогу прослухати серцебиття плода.

Нововведення викликало критику та протести з боку лікарів і правозахисних організацій, які називали цю процедуру "жорстокою" та "принизливою".