Мадьяр объявил о планах инициировать ратификацию Стамбульской конвенции

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о комплексном пакете мер по борьбе с насилием в отношении женщин, который предусматривает, в частности, ратификацию Стамбульской конвенции, в то же время эту инициативу уже раскритиковала Христианско-демократическая народная партия (KDNP), которая категорически выступает против присоединения Венгрии к этому соглашению.

Об этом пишет Telex, передает "Европейская правда".

Мадьяр отметил, что до сих пор венгерское государство бездейственно наблюдало, как женщины молча терпели страдания.

"В последние годы мы слышали, как говорили, что место женщины – на кухне, что общественная жизнь не для женщин, а бывший премьер-министр даже заявил, что "женские вопросы" – это не то, чем он занимается. Создается впечатление, будто венгерские женщины – граждане второго сорта", – сказал он.

После этого Мадьяр объявил, что правительство выдвинуло комплексный пакет мер, в который вошло, в частности, упрощение доступа к экстренной контрацепции и отмена спорного правила об абортах.

Кроме того, премьер подчеркнул, что фракция "Тиса" инициирует ратификацию Стамбульской конвенции в парламенте. Речь идет о международной конвенции, направленной на предотвращение и ликвидацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия, которая устанавливает конкретные обязательства для государств-участников.

В тот же день партия "Тиса" разослала всем гражданам Венгрии, которые числятся в её электронной базе, письма об этих анонсированных изменениях. "Европейская правда" ознакомилась с текстом одного из них.

В письме подчеркнули, что по рекомендации 44 женщин-членов парламентской фракции "Тиса" инициируют в Национальном собрании предложение о ратификации Стамбульской конвенции.

"Найдутся те, кто будет пытаться вести идеологическую войну против этих решений. Это их проблема. Мы работаем для тех, кто нуждается в помощи", – добавили в "Тисе".

Хотя правительство партии "Фидес" подписало конвенцию в 2014 году, оно так и не ратифицировало её. В мае 2020 года венгерский парламент принял резолюцию об отклонении Стамбульской конвенции, что вызвало широкое возмущение. Инициатором голосования выступил тогдашний коалиционный партнер "Фидес" – Христианско-демократическая народная партия (KDNP).

В четверг, 12 ноября, KDNP заявила, что категорически отвергает ратификацию Стамбульской конвенции, а также "антижизненные меры", объявленные Мадьяром.

По мнению KDNP, Стамбульская конвенция пропагандирует гендерную идеологию и неограниченную миграцию, а также, среди прочего, вводит понятие "гендерной идентичности", которое она отделяет от биологического пола.

В 2022 году тогдашнее правительство Венгрии издало указ, обязывающий врачей показывать женщинам, желающим сделать аборт, жизненно важные показатели состояния плода – что ужесточает относительно либеральные правила в отношении абортов в стране.