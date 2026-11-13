Естонія видворить українця, засудженого за телефонне шахрайство

В Естонії Хар'юський повітовий суд засудив 37-річного громадянина України Максима Андрейкіна до двох років і шести місяців позбавлення волі за участь у масштабній схемі телефонного шахрайства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Суд постановив не приводити покарання у виконання за умови, що протягом трирічного випробувального терміну Андрейкін не вчинить нового умисного злочину. Чоловіка звільнили з-під варти, але після набрання вироком чинності його мають вислати з Естонії з забороною на в’їзд строком на 10 років.

Андрейкін, який постав перед судом у порядку мирової процедури, був визнаний винним у комп’ютерному шахрайстві у великих розмірах. Згідно з версією обвинувачення, злочинне угруповання діяло з серпня по листопад 2025 року. Його учасники телефонували мешканцям Естонії, представлялися співробітниками банків, поліції, Департаменту соціального страхування, Elektrilevi, Каси здоров’я та інших установ і компаній.

Зловмисники повідомляли людям про нібито проблеми з банківськими рахунками, пенсійними даними або платежами за електроенергію. Під цими приводами вони переконували потерпілих повідомляти особисті дані та PIN-коди Smart-ID і Mobiil-ID, надавати доступ до екрану телефону, оформлювати кредити та передавати банківські картки.

Картки потерпілі за вказівкою дзвонивших відправляли через поштомати Omniva. Андрейкін забирав їх, а потім знімав гроші в банкоматах. У деяких випадках він використовував віртуальні банківські картки, отримані разом із PIN-кодами. Решту учасників групи, які організовували дзвінки та координували дії, слідством не встановлено.

Прокуратура просила для Андрейкіна два роки та шість місяців позбавлення волі. Суд затвердив це покарання, але постановив не приводити його у виконання, якщо засуджений протягом трирічного випробувального терміну не вчинить нового умисного злочину.

Час, проведений під вартою з 26 листопада 2025 року по 9 листопада 2026 року, зараховано до строку покарання. Після оголошення рішення суд скасував запобіжний захід у вигляді взяття під варту, і Андрейкін підлягав негайному звільненню.

Додатковим покаранням стане висилка з Естонії та заборона на в’їзд до країни на 10 років. Термін заборони почне відраховуватися з моменту висилки. Обов’язок відшкодувати заподіяну потерпілим шкоду при цьому зберігається.

Раніше Повітовий суд естонського міста Пярну у рамках спрощеного судочинства визнав 37-річного громадянина України винним у незаконному перевезенні мігрантів до Естонії та засудив його до тюремного ув’язнення.

Перед цим Естонія депортувала з країни громадянина Росії Леоніда Карабєшкіна та наклала на нього заборону на в’їзд до Шенгенської зони через його ймовірні зв’язки з російськими спецслужбами.