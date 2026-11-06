В Естонії суд засудив українця до тюремного строку за перевезення нелегальних мігрантів 

Повітовий суд естонського міста Пярну у рамках спрощеного судочинства визнав 37-річного громадянина України винним у незаконному перевезенні мігрантів до Естонії та засудив його до тюремного ув’язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

4 жовтня поліція в Ярваському повіті заарештувала 37-річного Олександра Суворова після того, як у його автомобілі було виявлено чотирьох іноземців, які незаконно в’їхали до країни: одного громадянина Алжиру та трьох громадян Сомалі.

У рамках спрощеного судочинства громадянин України був засуджений до одного року та десяти місяців позбавлення волі, з яких два місяці мають бути відбуті негайно. Решту терміну відбувати не доведеться, якщо чоловік не вчинить нового умисного злочину протягом двох з половиною років умовного терміну. Крім того, після відбуття терміну чоловік буде депортований з Естонії, і йому буде заборонено в’їзд до країни протягом наступних п’яти років.

Закон передбачає до трьох років позбавлення волі за незаконне перевезення іноземця через естонський кордон. Якщо нелегальні іммігранти опиняються в ситуації, що загрожує їхньому життю або здоров’ю, суд може призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Цього тижня Естонія депортувала з країни громадянина Росії Леоніда Карабєшкіна та наклала на нього заборону на в’їзд до Шенгенської зони через його ймовірні зв’язки з російськими спецслужбами.

Нещодавно поліція німецької землі Бранденбург заарештувала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь Росії.