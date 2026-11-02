Естонія видворила з країни росіянина, який мав контакти зі спецслужбами РФ

Естонська поліція безпеки (KAPO) депортувала з країни громадянина Росії Леоніда Карабєшкіна та наклала на нього заборону на в’їзд до Шенгенської зони через його ймовірні зв’язки з російськими спецслужбами.

Про це KAPO повідомила в мережі X, передає "Європейська правда".

Поліція безпеки Естонії заявила, що мета депортації – запобігти та протидіяти діяльності, що загрожує безпеці Естонії та Європи.

@Politsei saatis KAPO ettepanekul Eestist välja Venemaa kodaniku Leonid Karabeskini ning kehtestas talle Schengeni sissesõidukeelu. Väljasaatmise eesmärk on ennetada ja tõkestada Eesti ning laiemalt Euroopa julgeolekut ohustavat tegevust. https://t.co/CQDTtZ7Jge – Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) November 2, 2026

Речниця KAPO Марта Туул у коментарі ERR повідомила, що Карабєшкін мав зв’язки з російськими спецслужбами та особами, які діють в їхніх інтересах.

"Він регулярно відвідував Росію і зустрічався з ними там. Багато хто з них перебуває під санкціями Європейського Союзу та України за здійснення ворожої діяльності з метою впливу. Крім того, він пов’язаний із мережами впливу, такими як, наприклад, CIRP, RuBaltic та Regnum, а також з особами, пов’язаними з ними", – зазначила Туул.

За даними поліції, росіянин підтримував контакти з Сергєєм Рекедою та Сергєєм Рудновим. Останній перебуває під санкціями Великої Британії та України.

Крім того, Карабєшкін співпрацював з CIRP – російським центром міжнародної та регіональної політики, в заходах якого брали участь особи, пов’язані з Федеральною службою безпеки РФ.

За даними ЗМІ, Карабєшкін працював в Естонії у приватному вищому навчальному закладі "Євроакадемія", де займався викладацькою та науковою діяльністю.

Глава естонського МЗС Маргус Тсакхна, коментуючи депортацію росіянина, наголосив, що Естонія "не заплющуватиме очі" на загрози її безпеці чи безпеці Європи.

"Тим, хто має зв’язки з російськими спецслужбами та ворожими мережами впливу, не слід зловживати нашою відкритістю. Одну таку особу вже вислано з Естонії та заборонено в’їзд до Шенгенської зони. І це цілком справедливо. Ми не будемо терпіти дій, що підривають нашу безпеку", – написав міністр.

Варто зазначити, що Естонія приєдналася до заклику Фінляндії призупинити видачу туристичних віз громадянам Росії на території всього Європейського Союзу.

Більш про це читайте у статті "Європейської правди" Туристи, солдати й дипломати: як ЄС хоче обмежити візи для росіян і чому рішення досі немає