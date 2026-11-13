Эстония выдворит украинца, осуждённого за телефонное мошенничество

В Эстонии Харьюский уездный суд приговорил 37-летнего гражданина Украины Максима Андрейкина к двум годам и шести месяцам лишения свободы за участие в масштабной схеме телефонного мошенничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Суд постановил не приводить наказание в исполнение при условии, что в течение трехлетнего испытательного срока Андрейкин не совершит нового умышленного преступления. Мужчину освободили из-под стражи, но после вступления приговора в силу его должны выслать из Эстонии с запретом на въезд сроком на 10 лет.

Андрейкин, который предстал перед судом в рамках мировой процедуры, был признан виновным в компьютерном мошенничестве в крупных размерах. Согласно версии обвинения, преступная группировка действовала с августа по ноябрь 2025 года. Её участники звонили жителям Эстонии, представлялись сотрудниками банков, полиции, Департамента социального страхования, Elektrilevi, Кассы здоровья и других учреждений и компаний.

Злоумышленники сообщали людям о якобы возникших проблемах с банковскими счетами, пенсионными данными или платежами за электроэнергию. Под этими предлогами они убеждали потерпевших сообщать личные данные и PIN-коды Smart-ID и Mobiil-ID, предоставлять доступ к экрану телефона, оформлять кредиты и передавать банковские карты.

Карты потерпевшие по указанию звонивших отправляли через почтоматы Omniva. Андрейкин забирал их, а затем снимал деньги в банкоматах. В некоторых случаях он использовал виртуальные банковские карты, полученные вместе с PIN-кодами. Остальные участники группы, которые организовывали звонки и координировали действия, следствием не установлены.

Прокуратура просила для Андрейкина два года и шесть месяцев лишения свободы. Суд утвердил это наказание, но постановил не приводить его в исполнение, если осужденный в течение трехлетнего испытательного срока не совершит нового умышленного преступления.

Время, проведённое под стражей с 26 ноября 2025 года по 9 ноября 2026 года, зачтено в срок наказания. После оглашения решения суд отменил меру пресечения в виде заключения под стражу, и Андрейкин подлежал немедленному освобождению.

Дополнительным наказанием станет высылка из Эстонии и запрет на въезд в страну на 10 лет. Срок запрета начнёт отсчитываться с момента высылки. Обязанность возместить причиненный потерпевшим ущерб при этом сохраняется.

Ранее Уездный суд эстонского города Пярну в рамках упрощенного судопроизводства признал 37-летнего гражданина Украины виновным в незаконной перевозке мигрантов в Эстонию и приговорил его к тюремному заключению.

До этого Эстония депортировала из страны гражданина России Леонида Карабешкина и наложила на него запрет на въезд в Шенгенскую зону из-за его предполагаемых связей с российскими спецслужбами.