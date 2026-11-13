Польща перемогла Росію у змаганні за посаду в наглядовому органі ООН

Польща була обрана Генеральною Асамблеєю ООН до складу Об’єднаної інспекційної групи (ОІГ) – незалежного органу, що контролює функціонування всієї системи Організації Об’єднаних Націй.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У голосуванні в рамках Східноєвропейської групи Польща перемогла Росію, яка безперервно входила до складу цього органу протягом близько 60 років.

Як повідомив постійний представник Республіки Польща при ООН Кшиштоф Щерський, боротьба точилася за одне місце, і результат був дуже рівним.

"Конкуренція була дуже запеклою, ми перемогли з перевагою в один голос", – сказав він у.

Щерський підкреслив, що Польща повертається до цієї інституції після понад 20 років, тоді як Росія втрачає місце, яке займала кілька десятиліть.

"Це свідчить про те, що ООН є такою глобальною демократією, в якій кожен голос має значення", – зазначив посол.

За даними Міністерства закордонних справ, Польща отримала підтримку 95 держав-членів ООН. Голосування було таємним, тому не повідомляється, які саме країни підтримали польську кандидатуру.

Представником Польщі у ОІГ буде Якуб Хмелевський. Його п’ятирічний термін повноважень охоплюватиме 2028–2032 роки.

МЗС оцінило, що цей вибір є виявом довіри держав-членів до компетентності польського експерта та підтверджує залученість Польщі до діяльності на користь прозорості, підзвітності та ефективності системи ООН.

У 1991–2002 роках обов’язки інспектора від регіону Центральної та Східної Європи виконував Анджей Абрашевський.

Об’єднаної інспекційної групи була створена у 1966 році. Це єдиний незалежний зовнішній наглядовий орган, що охоплює всю систему Організації Об’єднаних Націй.

До складу групи входять 11 інспекторів, призначених Генеральною Асамблеєю ООН на п’ятирічний термін повноважень. Вона проводить інспекції, оцінки та розслідування, метою яких є покращення управління, ефективності діяльності та співпраці між організаціями ООН.

Як зазначає МЗС, члени підрозділу мають значну незалежність у виборі сфер аналізу та контролю. Завдяки цьому вони можуть реально впливати на спосіб функціонування інституцій, що входять до системи Організації Об’єднаних Націй.

Під час голосування в середу Генеральна Асамблея ООН також обрала Ботсвану з Африканської групи, а також Японію та Китай з Азіатсько-Тихоокеанської групи як держави, які висунуть своїх кандидатів до ОІГ.

У листопаді цього року Латвія вперше в історії головує в Раді Безпеки ООН.

Також варто зазначити, що The Wall Street Journal раніше повідомило, що адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.