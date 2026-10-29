Латвія вперше в своїй історії головуватиме в Радбезі ООН

У листопаді цього року Латвія вперше в історії головуватиме в Раді Безпеки ООН.

Про це розповіла речниця постійного представництва Латвії при ООН у Нью-Йорку Сігне Знотіня-Знота, яку цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Під час свого головування Латвія визначила своїми пріоритетами ситуацію в Україні, а також виклики та можливості, пов’язані з новими технологіями.

Посол Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес зазначає, що головування в Раді Безпеки ООН – це період, коли країна є найбільш помітною в роботі Ради Безпеки.

На її думку, внесок Латвії в роботу РБ ООН завжди був "послідовним і цілеспрямованим", однак головування дозволить країні не тільки відстоювати свої інтереси та цінності й підвищувати міжнародну впізнаваність, а й демонструвати відповідальну позицію.

Латвія завершить серію головувань чотирьох європейських країн – Данії, Франції та Греції. Головування значною мірою має процедурний характер, однак у Раді Безпеки ООН, як і в інших структурах, процедурні питання можуть бути досить політизованими. У ширшому сенсі участь у роботі Радбезу ООН дозволяє побачити закулісні процеси світової політики.

Павлюта-Десландес підкреслює, що робота в Раді Безпеки ООН допомагає Латвії ще краще зрозуміти й усвідомити, що свою незалежність і свободу необхідно захищати щодня. Вона зазначила, що саме в цьому полягає головна мета Латвії в Раді Безпеки ООН – зміцнення безпеки країни, зокрема шляхом підтримки України.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб війна Росії проти України залишалася одним із найважливіших питань порядку денного Ради Безпеки ООН, щоб не допустити нормалізації російської агресії проти України, спростовувати російську пропаганду та брехню й роз’яснювати міжнародній спільноті імперіалістичні цілі Росії та глобальні наслідки її дій", – заявила вона.

Також варто зазначити, що The Wall Street Journal раніше повідомило, що адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.

Раніше на можливість висунення Орбана в генсеки ООН відреагував глава МЗС Андрій Сибіга. А його польський колега Радослав Сікорський вважає кумедними такі повідомлення.