Польша победила Россию в борьбе за место в надзорном органе ООН

Польша была избрана Генеральной Ассамблеей ООН в состав Объединенной инспекционной группы (ОИГ) – независимого органа, контролирующего функционирование всей системы Организации Объединенных Наций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В ходе голосования в рамках Восточноевропейской группы Польша победила Россию, которая непрерывно входила в состав этого органа на протяжении около 60 лет.

Как сообщил постоянный представитель Республики Польша при ООН Кшиштоф Щерский, борьба велась за одно место, и результат был очень равным.

"Конкуренция была очень ожесточённой, мы победили с перевесом в один голос", – сказал он.

Щерский подчеркнул, что Польша возвращается в эту организацию спустя более 20 лет, тогда как Россия теряет место, которое занимала несколько десятилетий.

"Это свидетельствует о том, что ООН – это такая глобальная демократия, в которой каждый голос имеет значение", – отметил посол.

По данным Министерства иностранных дел, Польша получила поддержку 95 государств-членов ООН. Голосование было тайным, поэтому не сообщается, какие именно страны поддержали польскую кандидатуру.

Представителем Польши в ОИГ будет Якуб Хмелевский. Его пятилетний срок полномочий охватывает 2028–2032 годы.

МИД оценило, что этот выбор является проявлением доверия государств-членов к компетентности польского эксперта и подтверждает вовлеченность Польши в деятельность в интересах прозрачности, подотчетности и эффективности системы ООН.

В 1991–2002 годах обязанности инспектора от региона Центральной и Восточной Европы исполнял Анджей Абрашевский.

Объединенная инспекционная группа была создана в 1966 году. Это единственный независимый внешний надзорный орган, охватывающий всю систему Организации Объединенных Наций.

В состав группы входят 11 инспекторов, назначаемых Генеральной Ассамблеей ООН на пятилетний срок полномочий. Она проводит инспекции, оценки и расследования, целью которых является улучшение управления, эффективности деятельности и сотрудничества между организациями ООН.

Как отмечает МИД, члены подразделения обладают значительной независимостью в выборе сфер анализа и контроля. Благодаря этому они могут реально влиять на способ функционирования институтов, входящих в систему Организации Объединенных Наций.

В ходе голосования в среду Генеральная Ассамблея ООН также избрала Ботсвану из Африканской группы, а также Японию и Китай из Азиатско-Тихоокеанской группы в качестве государств, которые выдвинут своих кандидатов в ОИГ.

В ноябре этого года Латвия впервые в истории председательствует в Совете Безопасности ООН.

Также стоит отметить, что The Wall Street Journal ранее сообщила, что администрация президента США продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку Китая и России.