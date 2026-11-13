МЗС Франції засудило запроваджену Ізраїлем заборону на в’їзд фаворита президентських виборів

У четвер Ізраїль заявив, що заборонить в’їзд французькому кандидату в президенти від крайніх лівих Жан-Люку Меланшону після того, як той пообіцяв, що в разі його обрання французькі судна супроводжуватимуть активістів, які сподіваються доставити гуманітарну допомогу до Гази силою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24.

Меланшон є одним з фаворитів президентської кампанії у Франції, і за прогнозами проходить до другого туру разом з ультраправою Марін Ле Пен.

"Ізраїль рішуче реагуватиме на тих, хто прагне завдати йому шкоди, і не дозволить в’їжджати до країни особам, які діють проти Ізраїлю та підбурюють проти його громадян", – йдеться в заяві ізраїльського міністерства закордонних справ.

Ізраїль також заявив, що відмовить у в’їзді Матільді Пано, голові парламентської фракції партії Меланшона "Нескорена Франція".

Меланшон, затятий критик Ізраїлю, який, судячи з усього, не мав наміру відвідувати цю країну, заявив у суботній промові, що в разі його обрання Франція "буде безпосередньо підтримувати палестинців" як у Газі, так і на Західному березі.

"Французькі кораблі, як і кораблі Італії та Іспанії, у разі потреби супроводжуватимуть флотилії громадян, мобілізованих для відстоювання прав людей", – сказав він.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро засудив дії Ізраїлю..

"Це демагогічне рішення, ухвалене урядом, який неодноразово порушував міжнародне право, грає на руку тим, хто, як і партія "La France Insoumise" ("Нескорена Франція"), процвітає завдяки експлуатації ізраїльсько-палестинського конфлікту", – прокоментував глава французької дипломатії.

Раніше Ізраїль заборонив в’їзд низці британських лівих депутатів, зокрема Джеремі Корбіну, ще одному відвертому критику, після того, як Лондон ввів санкції щодо товарів із поселень.

Наприкінці травня Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції, спрямовані проти поселень на Західному березі річки Йордан.

Також Європейський Союз домовився про введення нових санкцій проти єврейських поселенців на окупованому Західному березі річки Йордан, які тривалий час блокувала Угорщина.