ЄС ввів санкції проти ізраїльських поселенців

Рада Європейського Союзу вдарила новими санкціями по Ізраїлю через розширення поселень на Західному березі річки Йордан.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Рада ЄС ухвалила додаткові обмежувальні заходи щодо чотирьох організацій та трьох осіб через розширення поселень на Західному березі річки Йордан.

До переліку внесено рух поселенців "Нахала" та його керівницю Даніелу Вайс. У ЄС заявили, що діяльність організації сприяє створенню аванпостів та примусовому переміщенню палестинців, а також обмежує доступ до сільськогосподарських земель і спричиняє насильство.

Санкції також запроваджено проти ізраїльської неурядової організації "Регавім" та її директора Меїра Дойча. За даними ЄС, організація займається юридичним і політичним лобіюванням знесення палестинської власності та розширення контролю Ізраїлю на Західному березі, зокрема ініціювала процеси щодо руйнування об’єктів, збудованих за підтримки ЄС.

Під обмеження також потрапила НУО "Хашомер Йош" та її президент Авіхай Суїсса за те, що вона надає матеріальну підтримку та координує діяльність волонтерів на територіях, пов’язаних з аванпостами, а також сприяє вербуванню озброєних охоронців.

Окремо до санкційного списку внесено кооперативну асоціацію "Амана". За даними ЄС, вона відіграє ключову роль у створенні та фінансуванні десятків поселень та аванпостів на Західному березі.

20 травня міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що його країна не допустить введення будь-яких нових торговельних санкцій Європейського Союзу проти Ізраїлю, навіть якщо доведеться самотужки їх заблокувати.