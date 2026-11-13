МИД Франции осудил введенный Израилем запрет на въезд фаворита президентских выборов

В четверг Израиль заявил, что запретит въезд французскому кандидату в президенты от крайне левых Жан-Люку Меланшону после того, как тот пообещал, что в случае его избрания французские суда будут сопровождать активистов, надеющихся доставить гуманитарную помощь в Газу силой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24.

Меланшон является одним из фаворитов президентской кампании во Франции и, по прогнозам, проходит во второй тур вместе с ультраправой Марин Ле Пен.

"Израиль будет решительно реагировать на тех, кто стремится нанести ему вред, и не позволит въезжать в страну лицам, действующим против Израиля и подстрекающим против его граждан", – говорится в заявлении израильского министерства иностранных дел.

Израиль также заявил, что откажет во въезде Матильде Пано, главе парламентской фракции партии Меланшона "Непокоренная Франция".

Меланшон, ярый критик Израиля, который, судя по всему, не намеревался посещать эту страну, заявил в субботней речи, что в случае его избрания Франция "будет непосредственно поддерживать палестинцев" как в Газе, так и на Западном берегу.

"Французские корабли, как и корабли Италии и Испании, в случае необходимости будут сопровождать флотилии граждан, мобилизованных для отстаивания прав людей", – сказал он.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро осудил действия Израиля.

"Это демагогическое решение, принятое правительством, которое неоднократно нарушало международное право, играет на руку тем, кто, как и партия "La France Insoumise" ("Непокоренная Франция"), процветает благодаря эксплуатации израильско-палестинского конфликта", – прокомментировал глава французской дипломатии.

Ранее Израиль запретил въезд ряду британских левых депутатов, в частности Джереми Корбину, ещё одному ярому критику, после того как Лондон ввёл санкции в отношении товаров из поселений.

В конце мая Совет Европейского Союза ввёл новые санкции, направленные против поселений на Западном берегу реки Иордан.

Также Европейский Союз договорился о введении новых санкций против еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, которые долгое время блокировала Венгрия.