ЄС схвалив санкції проти ізраїльських поселенців після зміни влади в Угорщині

Міністри закордонних справ ЄС у понеділок офіційно схвалили санкції проти ізраїльських поселенців у зв’язку з нападами на палестинців на Західному березі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у соцмережі Х.

Це відбулося після того, як в Угорщині змінився уряд і вона відмовилася від багатомісячного вето.

"Міністри закордонних справ ЄС щойно дали зелене світло на введення санкцій проти ізраїльських поселенців за насильство проти палестинців", – написала головна дипломатка ЄС Кая Каллас після завершення засідання Ради з питань закордонних справ у Брюсселі.

"Вони також погодили нові санкції проти провідних діячів ХАМАС. Настав час вийти з глухого кута і перейти до дій. Екстремізм і насильство мають свої наслідки", – додала Каллас.

Санкції спрямовані проти осіб, причетних до насильства проти палестинців на Західному березі, проте кілька країн-членів вже наполягають на вжитті більш жорстких заходів.

Дипломати ЄС очікували, що санкції нарешті будуть затверджені після зміни уряду в Угорщині та того, як новий прем’єр-міністр Петер Мадяр дав зрозуміти, що не стоятиме на заваді широко підтриманим пакетам санкцій, на відміну від свого попередника Віктора Орбана.

Каллас також розповіла, що до нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського "тіньового флоту".