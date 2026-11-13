Норвегія заборонить в’їзд російським та білоруським спортсменам

Уряд Норвегії заявив, що має намір висилати російських та білоруських професійних спортсменів та їхній супровід, якщо вони спробують в’їхати до країни для участі у спортивних заходах.

Про це йдеться у заяві норвезького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Осло прагне заборонити професійним спортсменам та членам супровідних груп з Росії та Білорусі приїжджати на змагання в країну, доки триває війна в Україні.

Згідно з оголошенням, норвезьке Міністерство юстиції та з питань надзвичайних ситуацій дасть вказівку Управлінню у справах іноземців (UDI) та Управлінню поліції (POD) висилати російських та білоруських спортсменів та їх супроводжуючий персонал, якщо вони прибудуть до Норвегії для участі у спортивних змаганнях. Зміни набудуть чинності найближчим часом.

Російський елітний спорт має тісні зв’язки з владою та державними структурами РФ, тому уряд вважає, що участь Росії в міжнародних спортивних змаганнях не можна розглядати окремо від її війни проти України. Білорусь підтримувала та сприяла військовим діям Москви, додали в оголошенні.

"Оскільки Росія продовжує свою жорстоку агресивну війну, уряд не бажає, щоб російські та білоруські професійні спортсмени та їхній допоміжний персонал приїжджали до Норвегії для участі в міжнародних спортивних змаганнях", – зазначила міністерка культури та рівності Любна Джаффері.

Рішення уряду, яке набуде чинності "найближчим часом", може вплинути на участь Росії та Білорусі у кількох змаганнях Кубка світу, зокрема у стартових змаганнях зі стрибків на лижах у Ліллегаммері (Норвегія), що відбудуться з 20 по 22 листопада.

Подібне рішення ухвалила Фінляндія, яка 12 листопада запровадила обмеження щодо короткострокового працевлаштування росіян за візою, зокрема у сфері професійного спорту.

Європейська комісія виступає проти "нормалізації" участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, доки триває війна РФ проти України, однак остаточне рішення щодо допуску російських хокейних збірних належить Міжнародній федерації хокею.