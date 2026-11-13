Бундесвер відкрив онлайн-магазин з тематичним мерчем, ліві вже критикують 

Збройні сили Німеччини (Бундесвер) тепер продають сувенірну продукцію у власному інтернет-магазині, зокрема молочний шоколад, худі та іграшки у камуфляжному забарвленні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Німецькі збройні сили прагнуть стати "ще більш помітними та доступними": з четверга в офіційному інтернет-магазині Бундесверу продаються товари з армійським дизайном. Серед них – бейсболки та худі, інструменти та предмети повсякденного вжитку з надрукованим словом "Бундесвер" або з залізним хрестом.

"Для нас це також можливість донести наш бренд туди, куди не може дістатися традиційна реклама", – зазначив міністр оборони Борис Пісторіус у своїй заяві щодо інтернет-магазину. Бундесвер знову міцніше вкорінюється в суспільстві. "Для всіх, хто відчуває зв’язок зі збройними силами та їхньою місією, з’явився новий спосіб продемонструвати це", – пояснив міністр.

Асортимент також включає досить незвичайні товари, такі як плитка молочного шоколаду "з текстурою, що тане в роті, і без зайвих прикрас" або гумова качка в камуфляжному забарвленні, яка тримає в руках нову штурмову гвинтівку збройних сил G95. Останній товар розкупили незабаром після початку продажів, а доступ до магазину був обмежений: через "високий попит" сайт часто не завантажувався.

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Збройні сили Німеччини доручили продаж ліцензіату, який діє від імені та у координації з так званим "брендом роботодавця" "Бундесвер" (Збройні сили Німеччини). Таким чином вони наслідують приклад Федеральної розвідувальної служби (BND) з її BNDShop ("Продукція BND, що прискорює серцебиття колекціонерів").

Ліва партія у Бундестазі розкритикувала цей магазин: "Вимагаючи, щоб Бундесвер був виведений зі шкіл, ми, звичайно, не мали на увазі, що вони повинні заносити свою рекламу у ванни малюків", – заявив лідер фракції "Лівих" у Бундестазі Серен Пелльманн у заяві, опублікованій ще до початку продажів.

"Те, що Бундесвер тепер продає гумових качок з автоматами, є недоречним баналізуванням ризикованої роботи солдатів", – додав він.

Міністерство оборони зазначило, що ці товари є сувенірною продукцією, тобто предметами для фанатів або маркетинговими матеріалами. Вони не призначені для носіння на формі або разом із нею.

Нещодавно стало відомо, що кількість заяв про відмову від військової служби з міркувань совісті в Німеччині продовжує стрімко зростати.

Нагадаємо, наприкінці вересня тисячі школярів вийшли на акції протесту у Німеччині проти можливого повернення обов’язкової військової служби та нових правил обов’язкового медичного огляду.