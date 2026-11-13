Бундесвер открыл интернет-магазин с тематическим мерчем, левые уже критикуют

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) теперь продают сувенирную продукцию в собственном интернет-магазине, в частности молочный шоколад, худи и игрушки в камуфляжной расцветке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Немецкие вооруженные силы стремятся стать "еще более заметными и доступными": с четверга в официальном интернет-магазине Бундесвера продаются товары с армейским дизайном. Среди них – бейсболки и худи, инструменты и предметы повседневного обихода с напечатанным словом "Бундесвер" или с железным крестом.

"Для нас это также возможность донести наш бренд туда, куда не может добраться традиционная реклама", – отметил министр обороны Борис Писториус в своем заявлении об интернет-магазине. Бундесвер вновь прочнее укореняется в обществе. "Для всех, кто чувствует связь с вооружёнными силами и их миссией, появился новый способ продемонстрировать это", – пояснил министр.

Ассортимент также включает довольно необычные товары, такие как плитка молочного шоколада "с текстурой, тающей во рту, и без лишних украшений" или резиновая утка в камуфляжной расцветке, держащая в руках новую штурмовую винтовку вооруженных сил G95. Последний товар раскупили вскоре после начала продаж, а доступ к магазину был ограничен: из-за "высокого спроса" сайт часто не загружался.

фото Carsten Hoffmann / dpa

Вооруженные силы Германии поручили продажу лицензиату, действующему от имени и в координации с так называемым "брендом работодателя" "Бундесвер" (Вооруженные силы Германии). Таким образом они следуют примеру Федеральной разведывательной службы (BND) с её BNDShop ("Продукция BND, ускоряющая сердцебиение коллекционеров").

Левая партия в Бундестаге раскритиковала этот магазин: "Требуя, чтобы Бундесвер был выведен из школ, мы, конечно, не имели в виду, что они должны заносить свою рекламу в ванные комнаты малышей", – заявил лидер фракции "Левых" в Бундестаге Серен Пелльманн в заявлении, опубликованном ещё до начала продаж.

"То, что Бундесвер теперь продает резиновых уток с автоматами, является неуместным банализированием рискованной работы солдат", – добавил он.

Министерство обороны отметило, что эти товары являются сувенирной продукцией, то есть предметами для фанатов или маркетинговыми материалами. Они не предназначены для ношения на форме или вместе с ней.

Недавно стало известно, что количество заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести в Германии продолжает стремительно расти.

Напомним, в конце сентября тысячи школьников вышли на акции протеста в Германии против возможного возвращения обязательной военной службы и новых правил обязательного медицинского осмотра.