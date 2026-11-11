З початку року від військової служби відмовилися майже 17 тисяч німців

Кількість заяв про відмову від військової служби з міркувань совісті в Німеччині продовжує стрімко зростати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rheinische Post з посиланням на дані Федерального відомства у справах сім'ї та громадянського суспільства (BAFzA).

Згідно з даними, лише у жовтні було отримано майже 1 900 нових заяв. Речник BAFzA повідомив, що з 1 січня по 31 жовтня загалом надійшло 16 869 заяв про відмову від військової служби з міркувань совісті.

Це означає, що з літа їх кількість майже потроїлася: станом на кінець червня 2026 року Федеральне відомство повідомило про отримання 5 862 заяв. Станом на 30 вересня Федеральне відомство вже отримало загалом 14 977 заяв, повідомив речник у відповідь на запит.

У попередні роки відомство отримувало значно менше заяв: у 2025 році їх було лише 3 879, а у 2024 році – 2 249.

Експерти вказують на кілька причин такого різкого зростання. Хоча призов у Німеччині залишається призупиненим, запровадження нової програми військової служби та пов’язаний з нею обов’язковий призов молодих чоловіків після досягнення ними 18-річного віку призвели до посилення правил з січня. Молоді чоловіки також зобов’язані заповнити анкету, в якій вони висловлюють свою зацікавленість у службі в Бундесвері (Збройних силах Німеччини).

Нова система призову покликана забезпечити зростання чисельності Бундесверу і, таким чином, сприяти покращенню оборонних можливостей Німеччини та створенню більш переконливого фактора стримування для НАТО.

Хоча міністр оборони Борис Пісторіус задоволений зростанням чисельності військ на даний момент і наразі не вважає за необхідне повернення до призову, експерти вважають, що невизначеність серед молоді сприяє зростанню кількості осіб, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті. Крім того, надходять повідомлення про порушення дисципліни в Бундесвері, результати дослідження щодо нереєстрованих випадків яких мають бути представлені цієї середи.

Заяви про відмову від військової служби з міркувань совісті подають не лише резервісти та військовослужбовці, які перебувають на дійсній службі, а й ті, хто ніколи не служив, незважаючи на призупинення призову. Відповідні консультаційні центри вже деякий час повідомляють про зростання кількості заявників.

Нагадаємо, наприкінці вересня тисячі школярів вийшли на акції протесту у Німеччині проти можливого повернення обов’язкової військової служби та нових правил обов’язкового медичного огляду.

Цього року Бундесвер уже досяг запланованої чисельності особового складу – щонайменше 186 тисяч військовослужбовців.

Багато з добровольців, які зголосилися до нової військової служби у німецькій армії, фізично не відповідають вимогам.