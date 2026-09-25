У Німеччині тисячі школярів протестували проти строкової служби

У Німеччині тисячі школярів у п’ятницю вийшли на акції протесту проти можливого повернення обов’язкової військової служби та нових правил обов’язкового медичного огляду для молоді.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

За даними ініціативи "Schulstreik gegen Wehrpflicht" ("Шкільний страйк проти військової служби"), протести відбулися приблизно у 100 містах, а загалом у них взяли участь понад 45 тисяч школярів.

Поліція оприлюднила дані про чисельність учасників лише для окремих акцій. Зокрема, у берлінському районі Веддінг протестували близько 2400 людей, у Мюнхені – 700, у Нюрнберзі – 400, у Штутгарті – 200, у Франкфурті – 180. У Гамбурзі біля головного вокзалу зібралися кілька сотень людей.

Протест у Берліні фото: DPA

Представник ініціативи Бела Брайтнер заявив, що федеральний уряд серйозно розглядає поступове повернення обов’язкової військової служби. За його словами, відповіді молоді на анкети, які розсилає Бундесвер, свідчать про небажання служити у війську.

Закон про нову військову службу набув чинності у січні. Він передбачає обов’язковий медичний огляд для чоловіків, народжених починаючи з 2008 року.

Водночас уряд і Бундесвер наголошують на добровільності служби. Мета нового закону – збільшити чисельність активного складу Бундесверу до 255-270 тисяч військовослужбовців до 2035 року.

Якщо запланованих показників набору добровольців не вдасться досягти, Бундестаг може ухвалити рішення про запровадження обов’язкової військової служби. У Німеччині призов на строкову військову службу зупинили у 2011 році.

Цього року Бундесвер уже досяг запланованої чисельності особового складу – щонайменше 186 тисяч військовослужбовців.

Багато з добровольців, які зголосилися до нової військової служби у німецькій армії, фізично не відповідають вимогам.