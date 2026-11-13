П'ята частина чехів була б рада поверненню комунізму, у Словаччині таких третина

Майже п’ята частина населення Чеської Республіки вважає, що люди жили б краще, якби комуністичний режим не впав у 1989 році.

Про це свідчать результати чесько-словацького опитування, проведеного агентствами Ipsos та Focus, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

У Словаччині 37% населення радо зустріли б повернення до часів до листопада 1989 року.

З іншого боку, 52% чехів і половина словаків категорично виступають проти комуністичного правління.

На думку авторів опитування, вік та освіта відіграють значну роль у сприйнятті минулого. Молоде покоління значно більше виступає проти колишнього режиму. Серед людей із початковою освітою майже третина поділяє думку, що за часів комунізму все було б краще.

Існують також значні відмінності в оцінці періоду серед виборців окремих політичних партій. За словами Міхала Корманяка з агентства Ipsos, ностальгія за минулим режимом найсильніша серед виборців руху SPD та групи "Stačilo!". Серед виборців SPD приблизно 45 відсотків вважають, що якби комунізм не впав, життя нині було б кращим. "Найсильніше це відчуття виявляється серед тих, хто у 2025 році голосував за коаліцію "Stačilo!", де так вважають 50,6 відсотка респондентів", – зазначив Корманяк.

З іншого боку, серед виборців нинішніх опозиційних партій підтримка комуністичного режиму є дуже незначною. Лише 3% з них вітали б повернення до нього, зазначають автори опитування.

Розбіжності між виборцями помітні також у Словаччині. Проте значна частина суспільства в обох країнах не має чіткої думки з цього питання. 29% чехів і 13% словаків не змогли або не захотіли висловити чітку думку з цього приводу.

Опитування проводилися в жовтні цього року. У них взяли участь 1 054 респонденти в Чехії та 1 017 жителів Словаччини віком від 18 років.

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