Почти пятая часть населения Чешской Республики считает, что люди жили бы лучше, если бы коммунистический режим не пал в 1989 году.

Об этом свидетельствуют результаты чешско-словацкого опроса, проведенного агентствами Ipsos и Focus, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В Словакии 37% населения с радостью встретили бы возвращение к временам до ноября 1989 года.

С другой стороны, 52% чехов и половина словаков категорически выступают против коммунистического правления.

По мнению авторов опроса, возраст и образование играют значительную роль в восприятии прошлого. Молодое поколение гораздо чаще выступает против прежнего режима. Среди людей с начальным образованием почти треть разделяет мнение, что во времена коммунизма все было бы лучше.

Существуют также значительные различия в оценке периода среди избирателей отдельных политических партий. По словам Михала Корманяка из агентства Ipsos, ностальгия по прошлому режиму сильнее всего выражена среди избирателей движения SPD и группы "Stačilo!". Среди избирателей SPD примерно 45 процентов считают, что если бы коммунизм не пал, жизнь сейчас была бы лучше. "Сильнее всего это чувство проявляется среди тех, кто в 2025 году голосовал за коалицию "Stačilo!", где так считают 50,6 процента респондентов", – отметил Корманяк.

С другой стороны, среди избирателей нынешних оппозиционных партий поддержка коммунистического режима весьма незначительна. Лишь 3% из них приветствовали бы возвращение к нему, отмечают авторы опроса.

Разногласия между избирателями заметны также в Словакии. Однако значительная часть общества в обеих странах не имеет четкого мнения по этому вопросу. 29% чехов и 13% словаков не смогли или не захотели высказать чёткое мнение по этому поводу.

Опросы проводились в октябре этого года. В них приняли участие 1 054 респондента в Чехии и 1 017 жителей Словакии в возрасте от 18 лет.

Напомним, что в одном из сел в Нидерландах не разрешили установить на своей территории 9-метровую статую Ленина.

В прошлом году польский Конституционный трибунал (суд) своим решением запретил деятельность Коммунистической партии Польши.