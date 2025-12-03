У Польщі заборонили діяльність Комуністичної партії

Польський Конституційний трибунал (суд) своїм рішенням у середу заборонив діяльність Комуністичної партії Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Найвищий суд Польщі постановив, що цілі та діяльність Комуністичної партії суперечать положенням польської конституції – вона забороняє функціонування партій, що пропагують тоталітарні режими: нацизм, фашизм і комунізм.

У результаті було винесено вирок про оголошення Комуністичної партії Польщі нелегальною та її виключення з реєстру партій.

"У правовому полі Республіки Польща немає місця партії, яка прославляє злочинців і комуністичні режими, відповідальні за смерть мільйонів людей, включно з нашими співвітчизниками, громадянами Польщі", – сказала в обґрунтуванні рішення суддя Конституційного трибуналу Кристина Павлович.

Перед ухваленням вироку Комуністичний інтернаціонал, який обʼєднує 35 комуністичних партій з усього світу, розкритикував наміри Польщі заборонити політсилу.

"Ця спроба заборонити Комуністичну партію Польщі є кульмінацією попередніх зусиль польської буржуазії та уряду, підтриманих ЄС, офіційною ідеологією якого є антикомунізм", – йшлось у спільній заяві Інтернаціоналу.

Комуністична партія Польщі була заснована у 2002 році. Її засновники були членами Союзу польських комуністів "Пролетаріат", заснованого після падіння комуністичного режиму в Польщі.

Раніше у Чехії набули чинності поправки до Кримінального кодексу, які прирівнюють пропаганду комуністичної ідеології до нацистської пропаганди.

Минулого року у Швейцарії відбувся установчий з'їзд Революційної комуністичної партії, яка стала першою з 1940 року партією, що ідентифікує себе як комуністична в цій країні.